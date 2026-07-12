Соболев нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих целях после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1).

В этой встрече он записал себе в актив гол и результативную передачу.

– В прошлом сезоне спорили с Радимовым на голы. В этом сезоне какую ставите цель?

– С Радимовым просто поспорил, так как не могу отказать. Не люблю спорить. Говорил на медобследовании, что стал чемпионом, теперь хочу Суперкубок. Заберу все трофеи. Лучшим бомбардиром пора стать. Сколько надо забить? Может, семи голов хватить, а может 20 не хватить. Посмотрим.