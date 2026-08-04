Титов сказал, сколько новичков еще нужно «Спартаку» для чемпионства

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о составе красно-белых.

На данный момент клуб купил только левого защитника Виктора Параду у «Алавеса» за 5 млн евро.

Также близок трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за 11 млн евро.

– Какие еще позиции вы бы усилили в «Спартаке»?

– Состав-то у нас неплохой. Но как в том мультфильме, чтобы кого-нибудь купить, надо кого-нибудь продать.

Вроде бы продвигается с Гарсией. Может, процентов 20 получится отбить с этой нашей сделки.

В любом случае, надо продавать кого-то, чтобы усилиться. Конечно, нужен один-два качественных футболиста, чтобы стать чемпионами.

Я надеюсь, что будут еще приобретения. Ну и главное, что договорились с Барко. На сегодня это лидер «Спартака».

Мне хотелось бы, чтобы Барко был подписан как можно быстрее. Барко, Маркиньос, Солари могут делать результат, даже не забивая.