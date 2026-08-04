Титов сказал, сколько новичков еще нужно «Спартаку» для чемпионства

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о составе красно-белых.
- На данный момент клуб купил только левого защитника Виктора Параду у «Алавеса» за 5 млн евро.
- Также близок трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за 11 млн евро.
– Какие еще позиции вы бы усилили в «Спартаке»?
– Состав-то у нас неплохой. Но как в том мультфильме, чтобы кого-нибудь купить, надо кого-нибудь продать.
Вроде бы продвигается с Гарсией. Может, процентов 20 получится отбить с этой нашей сделки.
В любом случае, надо продавать кого-то, чтобы усилиться. Конечно, нужен один-два качественных футболиста, чтобы стать чемпионами.
Я надеюсь, что будут еще приобретения. Ну и главное, что договорились с Барко. На сегодня это лидер «Спартака».
Мне хотелось бы, чтобы Барко был подписан как можно быстрее. Барко, Маркиньос, Солари могут делать результат, даже не забивая.
- «Спартак» стартовал в сезоне-2026/27 с двух побед.
- Красно-белые обыграли в РПЛ «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1).
- Следующий соперник – «Оренбург» в FONBET Кубке России (5 августа, 18:30 мск).
Источник: Metaratings