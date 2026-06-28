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Титов высказался о конкуренции среди вратарей «Спартака»

Вчера, 21:28
3

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что вратарь Александр Довбня тоже может претендовать на попадание в стартовый состав команды.

Александр Максименко провел отличный весенний отрезок, Илья Помазун выиграл две серии пенальти в Кубке России и помог завоевать трофей. Как быть тренерскому штабу, выбирая первого номера?

– Ответ один: все решает здоровая конкуренция. Будет играть тот, кто лучше. Илья выиграл серии пенальти с «Зенитом» и «Краснодаром», имеет полное право быть основным вратарем «Спартака», но и Саша был хорош, особенно последние два матча.

Не забываем и про Довбню, который тоже хочет играть. Он парень с юмором, молодец, создает позитивный настрой в коллективе. Сегодня ты улыбаешься, твои шансы оказаться в старте невысоки, но есть травмы, дисквалификации, и завтра тебя могут включить в заявку на матч основным.

  • 28-летний Максименко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 35 матчей, пропустил 45 голов, сыграл на ноль в 9 встречах.
  • 29-летний Помазун в сезоне-2025/26 сыграл за красно-белых в 10 встречах, пропустил 8 мячей, провел 2 сухих поединка.
  • 39-летний Довбня за два сезона в «Спартаке» провел 1 игру.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Довбня Александр Помазун Илья Максименко Александр
Комментарии (3)
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СильныйМозг
1782673224
Тяжелый выбор, все трое, одинаково дырявые.
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slavа0508
1782674044
Взять лучшие качества из троих . тогда бы вышел хороший воротник ...
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evgevg13
1782705939
Ставить всех по очереди. Лучший сам определится
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