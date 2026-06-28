Титов высказался о конкуренции среди вратарей «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что вратарь Александр Довбня тоже может претендовать на попадание в стартовый состав команды.

– Александр Максименко провел отличный весенний отрезок, Илья Помазун выиграл две серии пенальти в Кубке России и помог завоевать трофей. Как быть тренерскому штабу, выбирая первого номера?

– Ответ один: все решает здоровая конкуренция. Будет играть тот, кто лучше. Илья выиграл серии пенальти с «Зенитом» и «Краснодаром», имеет полное право быть основным вратарем «Спартака», но и Саша был хорош, особенно последние два матча.

Не забываем и про Довбню, который тоже хочет играть. Он парень с юмором, молодец, создает позитивный настрой в коллективе. Сегодня ты улыбаешься, твои шансы оказаться в старте невысоки, но есть травмы, дисквалификации, и завтра тебя могут включить в заявку на матч основным.