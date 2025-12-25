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Команды
Спартак
Александр Довбня
€ 50 тыс
Александр Довбня
Спартак
10 апреля 1987 (39)
#56 | Вратарь
193 см | 90 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Ребров рассказал, как Довбня разделся до трусов на тренировке «Спартака»
15 сентября
2
Фото
«Спартак» продлил контракт с Довбней
1 июля
8
Титов высказался о конкуренции среди вратарей «Спартака»
28 июня
5
Дмитриев: «Довбня мог бы играть на ЧМ-2026, как Возинья»
22 июня
Известна зарплата Довбни по новому контракту со «Спартаком»
21 июня
3
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
19 июня
8
Новая информация по будущему Довбни в «Спартаке»
14 июня
4
Довбня ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
26 мая
1
Инсайды о вратарской позиции в «Спартаке»
11 апреля
6
«Спартак» может отказаться от одного из вратарей
6 апреля
11
Фан-шоп «Спартака» в 2026 году продал больше маек Довбни, чем фан-шоп «Зенита» – маек Соболева
23 марта
3
Видео
«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
2025.12.25 15:10
10
Довбня назвал цель «Спартака» на сезон: «Не обделаться!»
2025.06.25 17:07
5
Фото
«Спартак» продлил контракт с 38-летним Довбней
2025.06.04 17:09
24
38-летний Довбня поделился ощущениями от дебюта за «Спартак»
2025.05.18 15:48
1
В «Спартаке» определились с будущим 37-летнего Довбни, не сыгравшего ни одного матча
2025.04.08 14:24
11
Видео
Довбня эмоционально отпраздновал разгром «Ростова»
2024.10.06 13:37
3
Довбня выбрал игровой номер в «Спартаке»
2024.07.30 21:33
4
Нигматуллин отреагировал на переход 37-летнего Довбни в «Спартак»
2024.07.27 17:27
6
«Наберите Веллитону»: Зарема – о трансфере в «Спартак» 37-летнего Довбни
2024.07.27 11:55
14
Фото
Довбня смайлом отреагировал на переход в «Спартак»
2024.07.27 00:35
11
Червиченко объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего Довбню
2024.07.26 23:26
8
Зарема предложила «Спартаку» вернуть Павлюченко после подписания Довбни
2024.07.26 22:24
20
Мор объяснил, почему Довбня не подходит «Спартаку»
2024.07.10 11:45
3
Нигматуллин объяснил, зачем «Спартаку» 37-летний вратарь Довбня
2024.07.09 19:48
2
Назван основной кандидат на место резервного вратаря «Спартака»
2024.07.09 12:56
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Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.11.01 17:40
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Вратарь «Торпедо» Довбня рассказал о визите в военкомат по повестке
2022.10.31 18:22
Вратарь «Торпедо» Довбня посетил военкомат по повестке и получил отсрочку
2022.10.13 13:27
Стал известен футболист «Торпедо», получивший повестку в военкомат
2022.10.13 11:57
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