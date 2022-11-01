Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Щас "долбач-80" закончит "полярную скважину" буравить и сюда прискачут возмущаться - "где народные игракивиликагаклупа" "опятьгаспромфсёкупил" .
Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 15-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Торпедо», «Ростова», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Оренбурга» и «Урала».
Вратарь: Александр Довбня («Торпедо»);
Защитники: Александр Сильянов («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Габриэль Флорентин («Оренбург»), Арсен Захарян («Динамо»), Брайан Мансилья («Оренбург»);
Нападающие: Алексей Каштанов («Урал»), Федор Смолов («Динамо»).