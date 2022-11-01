Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 15-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Торпедо», «Ростова», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Оренбурга» и «Урала».

Вратарь: Александр Довбня («Торпедо»);

Защитники: Александр Сильянов («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Габриэль Флорентин («Оренбург»), Арсен Захарян («Динамо»), Брайан Мансилья («Оренбург»);

Нападающие: Алексей Каштанов («Урал»), Федор Смолов («Динамо»).