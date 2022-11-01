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    Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 15-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Торпедо», «Ростова», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Оренбурга» и «Урала».

    Вратарь: Александр Довбня («Торпедо»);

    Защитники: Александр Сильянов («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Габриэль Флорентин («Оренбург»), Арсен Захарян («Динамо»), Брайан Мансилья («Оренбург»);

    Нападающие: Алексей Каштанов («Урал»), Федор Смолов («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +330

      ЭтожЯ 26 минут назад

      Щас "долбач-80" закончит "полярную скважину" буравить и сюда прискачут возмущаться - "где народные игракивиликагаклупа" "опятьгаспромфсёкупил" .

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      Рейтинг: +67

      AlexanderFCSM 1 час назад

      довбня заслуженно, но где Денисов? по статистике даже за 66 минут сыгранных лучший в туре, и в защите и в созидании, а цифры то не врут

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      Рейтинг: +16134

      NewLife 1 час назад

      Карпин чтоль составлял эту фигню.

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