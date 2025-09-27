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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Брайан Мансилья
€ 1,20 млн
Брайан Мансилья
Родина
16 апреля 1997 (29), Росарио
#11 | Нападающий
180 см
Аргентина
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Трансферы
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
8 августа
«Ахмат» отдает Мансилью другому клубу РПЛ
7 августа
1
«Пари НН» заинтересовался вингером «Ахмата»
12 февраля
Черчесов рассказал, что Мансилья сделал дубль после личной беседы с ним
2025.09.27 17:00
2
РПЛ. «Ахмат» разгромил «Акрон» (3:0) и опередил «Спартак», у Мансильи дубль
2025.09.27 15:52
18
Фото
«Ахмат» подписал четвертого новичка
2025.06.22 13:34
«Ахмат» близок к подписанию четырех футболистов
2025.06.19 18:12
«Ахмат» планирует потратить 2 миллиона на игрока «Оренбурга»
2025.06.14 23:31
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
2025.05.26 08:46
16
Видео
«Оренбург» забил быстрый гол «Краснодару»
2025.05.17 14:14
3
Символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.09 20:26
7
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.07 15:35
1
Фото
Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.03.17 17:17
7
«Рубин» заинтересован в покупке футболиста «Оренбурга» Мансильи
2024.07.05 02:17
В «Оренбурге» прокомментировали будущее Веры, Мансильи и Гойковича
2024.02.15 14:28
1
Мансилья из «Оренбурга» хочет получить российское гражданство по двум причинам
2023.12.18 21:40
Форвард «Оренбурга» попрощался с одноклубником, которым интересуется «Локомотив»
2023.12.05 11:43
Фото
Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас
2023.10.24 11:33
РПЛ назвала лучшего игрока сентября – он из клуба, занимающего 12-е место
2023.10.13 11:24
Видео
Определены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
2023.10.11 11:59
Фото
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.02 20:58
1
Мансилья из «Оренбурга» хочет получить паспорт РФ по двум причинам
2023.08.29 11:27
Видео
Мансилью в матче с «Уралом» удалили за фол в стиле де Йонга
2023.08.05 18:12
2
Аргентинцы из «Оренбурга» заявили о желании получить паспорт РФ
2023.07.24 14:36
1
В «Оренбурге» прокомментировали интерес «Локомотива» к трем аргентинцам
2023.05.18 18:02
«Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»
2023.05.18 16:18
2
«Оренбург» выкупил аргентинца Мансилью: подробности сделки
2023.05.16 14:41
Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которые окажутся в «Зените»
2023.04.26 08:36
5
Игрок «Оренбурга» признался в любви к Путину
2023.03.22 21:44
10
Мансилья из «Оренбурга» ответил, почему решил стать гражданином России
2023.03.22 11:21
1
1
2
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