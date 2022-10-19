Брайан Мансилья - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мансилья
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мансилья
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|1' -82'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|5'
|19.10.2022
|66' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)