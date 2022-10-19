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    Брайан Мансилья - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Мансилья
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 79' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 1' -82' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    5'
    19.10.2022 66' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
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