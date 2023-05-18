«Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»

«Локомотив» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

По информации Sport24, представитель аргентинца уже встречался с боссами московского клуба. Вера – приоритетная трансферная цель «Локомотива».

«Локомотив» также может подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» – Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля. В этом заинтересованы представители игроков.