«Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»

«Локомотив» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.
По информации Sport24, представитель аргентинца уже встречался с боссами московского клуба. Вера – приоритетная трансферная цель «Локомотива».
«Локомотив» также может подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» – Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля. В этом заинтересованы представители игроков.
- Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец отдал пять голевых передач.
- Это лучший результат в истории «Оренбурга».
Источник: Sport24