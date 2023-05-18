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    • «Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»

    «Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»

    «Локомотив» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

    По информации Sport24, представитель аргентинца уже встречался с боссами московского клуба. Вера – приоритетная трансферная цель «Локомотива».

    «Локомотив» также может подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» – Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля. В этом заинтересованы представители игроков.

    • Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец отдал пять голевых передач.
    • Это лучший результат в истории «Оренбурга».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24693

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Замысел понятен: все трое будут херачить по Дзюбе, от которого мячи будут отскакивать в ворота. Локо станет реальным конкурентом Зениту. )))

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