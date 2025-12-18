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Команды
Локомотив
Лукас Вера
€ 2,50 млн
Лукас Вера
Локомотив
18 апреля 1997 (29)
#32 | Полузащитник
164 см
Аргентина
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Трансферы
Публикации
Галактионов честно ответил, почему не играет Вера
17 сентября
3
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
15 августа
2
«Локомотив» может отдать Веру в аренду другому клубу РПЛ
6 августа
3
Вера из «Локомотива» рассказал, остались ли у него проблемы с лишним весом
6 мая
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
5
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
20 марта
2
Видео
Вера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Вера оценил свой дебют за «Локомотив»
5 марта
Комличенко – о лишнем весе Веры на сборах «Локо»: «Мы были в шоке»
4 марта
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
27 февраля
Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»
15 февраля
4
Галактионов ответил на вопрос о состоянии Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
5 февраля
2
Вера пожаловался, что не получил в «Химках» «ни рубля»
2 февраля
1
Легионер «Локомотива» сделал выбор между Россией и США
2 февраля
«Я что, такой жирный?»: Вера – о своем лишнем весе
2 февраля
Фото
«Локомотив» показал новый вес Веры
24 января
Смородская – о новичке «Локомотива»: «Откуда они его откопали?»
20 января
2
Галактионов прокомментировал состояние Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
20 января
Червиченко отреагировал на лишний вес у новичка «Локомотива»
16 января
1
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Не годится для футбола с таким пузом»
16 января
4
Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»
16 января
3
Фото
«Начинаем утро с взвешивания»: «Локо» показал, сколько весит Вера
16 января
4
Семин отреагировал на лишний вес у игрока «Локомотива»
16 января
2
Реакция Аршавина на лишний вес у Веры
16 января
1
Галактионов отреагировал на появление Веры на сборе «Локомотива» с лишним весом
15 января
2
Реакция Генича на новичка «Локо», приехавшего на сборы с лишним весом
15 января
Фото
Новичок «Локомотива» прибыл на сбор с лишним весом
15 января
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Галактионов рассказал о трансферных приоритетах «Локомотива» зимой
12 января
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
2025.12.18 13:07
2
Вера прокомментировал переход в «Локомотив»
2025.12.17 21:45
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