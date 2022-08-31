Лукас Вера - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вера
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|164
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вера
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|164
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|1' -70'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|31.08.2022
|1' -46'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)