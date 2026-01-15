Галактионов отреагировал на появление Веры на сборе «Локомотива» с лишним весом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о форме новичка команды Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом.

«Все, что касается его тонуса, длительного отсутствия игровой практики, это не проходит бесследно. Есть время подтянуть физические кондиции, функциональное состояние.

Это решаемое дело. Главное – его вовлеченность и встроенность в команду, которая требует чуть больше времени.

На это есть сборы и матчи, где он будет набирать форму», – заявил Галактионов.