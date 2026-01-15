Семак объяснил отсутствие Вендела и Кассьерры на сборе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему команда тренируется не в полном составе.

На сборе зенитовцев в Катаре отсутствуют полузащитник Вендел и форвард Матео Кассьерра.

«Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время.

Другие игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», – сообщил Семак.