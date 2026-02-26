Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему.

В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю.

В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – заявила Смородская.