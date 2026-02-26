Введите ваш ник на сайте
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»

Сегодня, 17:52
14

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему.

В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю.

В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – заявила Смородская.

  • 28-летний Вендел проводит 6-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 166 матчей, 22 гола, 39 ассистов.
  • У игрока контракт с петербургским клубом до 30 июня 2029 года.

«Жизнь трудная, что поделать»: Смородская – о ценах на ЖКХ 3
Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год» 4
Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей Смородская Ольга
Император Бомжей
1772117749
Сколько титулов взяли твои образованные легионеры при тебе в Локо и сколько титулов выиграл в РФ Вендел?))) Вот и вся история
Ответить
СильныйМозг
1772118351
Все легионеры говорили на нескольких папуаских языках.
Ответить
Цугундeр
1772118599
В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – заявила Смородская. Ну, про "плясали и лизали" императрица умолчала..)
Ответить
Дубина
1772119456
«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? На пальмах на пальмах((((
Ответить
...уефан
1772120122
..."Позвольте, а как же он тогда в очистке служил!?"(с)...
Ответить
САДЫЧОК
1772121759
Баба Клёпа сама в футболе, как тот Вендел необразованная - ничего не понимает и не знает и за всё берется.
Ответить
FCSpartakM
1772122307
конечно читать не умеет, поэтому не понимает когда возвращаться с отпуска.
Ответить
Константинн
1772123383
Мля, может он еще и людей ест?
Ответить
Александр-Балашов-google
1772125152
Да Семак просто глупость сморозил или его не так поняли, может он на русском ничего не умеет и читать и писать. Семак что-то в последнее время как бабка базарная, только языком чешит. Зачем это вообще было говорить? пздц.
Ответить
Все новости
18+
  • Читайте нас: 