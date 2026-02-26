Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев ответил Геничу на слова, что он уничтожает игроков «Балтики»

Талалаев ответил Геничу на слова, что он уничтожает игроков «Балтики»

Сегодня, 12:44
6

Андрей Талалаев отреагировал на слова Константина Генича. Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что главный тренер «Балтики» уничтожает своих футболистов: «Там бедняги вообще зарываются под подушку и думают: «Лишь бы все это не слушать».

«Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов, мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад.

Одно дело – руководить командой Медиалиги, и другое – судить о взаимоотношениях тренеров и игроков со стороны, по каким-то эпизодам матчей. Он же не находится внутри.

Вот вы здесь видите, какие у нас отношения с футболистами? Мы же не орем на них, не заставляем маршировать строем или всех ходить в одной форме. Я далeк от этих оценочных высказываний и реакции на них.

Если о нас говорят, значит, мы интересны, правильно? Это первое. И второе – родители меня так воспитывали – кто-то совершает действия, а кто-то говорит о них. Вот мы создаем новости, а остальные просто обсуждают их», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ после 18 туров, имея на счету 35 очков.
  • 27 февраля команда из Калининграда сыграет с «Зенитом».

Еще по теме:
Назначения судей на 19-й тур РПЛ 5
Где смотреть матч «Зенит» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 27 февраля 2026
«Не думал, что нападающий такого уровня может приехать в РПЛ»: Талалаев – о новичке «Зенита» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Генич Константин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1772099665
Ну если ты в аутсайдерах, то результата не достичь, если говорить "Ну проиграли и проиграли. Все равно молодцы". Как еще на результат заряжать?
Ответить
andr45
1772099881
В переводе на русский, Талалаев определил щелкоперов, и в первую очередь Говневича, как безответственных трепачей, которые ничего не умеют и ничего не знают)
Ответить
Император 1
1772105188
Талалаев всё нормально делает
Ответить
mab1011
1772105828
Генич был средним футболистом, не проходящим в основной состав, никогда не был тренером, а теперь и журналист и комментатор и эксперт и травматолог(без образования)- мастер на все руки.
Ответить
шахта Заполярная
1772108447
Да у генича длинный язык, он везде как тампакс, кроме зинки, там он им работает по другому
Ответить
boris63
1772108786
Гиеныч в своём репертуаре, как та бабка, всё знает.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
2
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
14:48
1
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
1
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
14:11
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
2
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
5
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
2
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
21
Все новости
Все новости
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
15:25
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
14:58
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
2
Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»
13:55
5
Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»
13:34
1
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
5
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
13:21
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
2
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
19
Талалаев ответил Геничу на слова, что он уничтожает игроков «Балтики»
12:44
6
Тикнизян «кинул говно» в Галактионова
12:37
9
Определен клуб РПЛ с худшим трансферным балансом за 10 лет
12:24
6
Назначения судей на 19-й тур РПЛ
12:08
5
Где смотреть матч «Зенит» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 27 февраля 2026
11:58
«Ростов» готовит «несколько сюрпризов» «Краснодару»
11:58
1
Карседо определился с игровой схемой «Спартака» на весну
11:52
11
Челестини честно объяснил, что не так с Дивеевым
11:44
2
«Теперь ответственность на мне»: 21-летний спартаковец Дмитриев рассказал, как пережил смерть родителей
11:21
2
«Не думал, что нападающий такого уровня может приехать в РПЛ»: Талалаев – о новичке «Зенита»
10:57
6
Батраков покинет «Локомотив» летом с 90% вероятностью
10:48
5
Орлов: «Динамо» избавилось от «груза Карпина»
10:31
7
Реакция фанатов «Зенита» на уход Адвоката из футбола
10:17
6
Семак раскрыл футбольную мечту
10:12
5
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
09:49
Список всех матчей РПЛ с 10+ голами
09:35
3
Раскрыт серый кардинал «Спартака»
09:16
6
Стал известен инициатор отставки Карпина из «Динамо»
09:01
3
«Матч ТВ» покажет 3 игры 19-го тура РПЛ
08:36
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 