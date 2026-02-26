Талалаев ответил Геничу на слова, что он уничтожает игроков «Балтики»

Андрей Талалаев отреагировал на слова Константина Генича. Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что главный тренер «Балтики» уничтожает своих футболистов: «Там бедняги вообще зарываются под подушку и думают: «Лишь бы все это не слушать».

«Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов, мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад.

Одно дело – руководить командой Медиалиги, и другое – судить о взаимоотношениях тренеров и игроков со стороны, по каким-то эпизодам матчей. Он же не находится внутри.

Вот вы здесь видите, какие у нас отношения с футболистами? Мы же не орем на них, не заставляем маршировать строем или всех ходить в одной форме. Я далeк от этих оценочных высказываний и реакции на них.

Если о нас говорят, значит, мы интересны, правильно? Это первое. И второе – родители меня так воспитывали – кто-то совершает действия, а кто-то говорит о них. Вот мы создаем новости, а остальные просто обсуждают их», – сказал Талалаев.