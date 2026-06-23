«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби

«Зенит» проведeт товарищеский матч с «Ленинградцем» в субботу, 27 июня, в рамках тренировочных сборов.

Встреча состоится в петербургском тренировочном центре «Газпром», стартовый свисток прозвучит в 17:00. Текстовая трансляция будет доступна на клубном сайте, а также в каналах «Зенита» на Max и в Telegram. После игры болельщикам покажут обзор с лучшими моментами.