«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби

«Зенит» проведeт товарищеский матч с «Ленинградцем» в субботу, 27 июня, в рамках тренировочных сборов.
Встреча состоится в петербургском тренировочном центре «Газпром», стартовый свисток прозвучит в 17:00. Текстовая трансляция будет доступна на клубном сайте, а также в каналах «Зенита» на Max и в Telegram. После игры болельщикам покажут обзор с лучшими моментами.
- Сине-бело-голубые уже встречались с «Ленинградцем» на предыдущих сборах. В июле 2025 года команда Сергея Семака выиграла со счeтом 2:1, а годом ранее победила 1:0 благодаря голу Александра Ерохина.
- 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Нижнем Новгороде в суперкубковом матче.
- Ориентировочно 25 июля стартует сезон РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»