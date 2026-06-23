Семье Кукурельи угрожают убийством после трансфера в «Реал»

Марк Кукурелья, защитник сборной Испании, завершил переход из «Челси» в «Реал Мадрид», после чего его жена Клаудия Родригес столкнулась с многочисленными угрозами смерти и травлей.
Трансфер состоялся до старта чемпионата мира-2026, как того и хотел игрок. Родригес, дизайнер одежды и модель, с детства болеющая за «Реал», стала мишенью для агрессии фанатов. Супруга Кукурельи получила множество угроз и подверглась преследованию.
Особенно остро на переход отреагировали болельщики «Барселоны». Кукурелья выступал за каталонский клуб на молодeжном уровне и провeл за него первые профессиональные матчи. Фанаты «блауграны» восприняли трансфер как предательство.
«Очень трудно сказать «нет» «Реалу». Это было правильное решение для меня», – высказался Кукурелья о недовольстве болельщиков.
«Всe произошло очень быстро. Между тем, что мы сосредоточены на чемпионате мира... вероятно, мы до сих пор не осознали случившееся. Но я очень счастлива за него, и Кукурелья очень счастлив», – сказала жена Марка.
Она также призналась, что трансфер в мадридский клуб имеет для неe особое значение: «Я всегда была за «Реал Мадрид» и никогда этого не скрывала. В моей семье меня воспитали поклонницей «Реала». Когда я начала встречаться с Кукурельей, всe стало выглядеть иначе, ведь теперь я всегда поддерживаю команду, в которой играет он».
- Клаудия Родригес и Марк Кукурелья вместе с 2018 года, у пары трое детей. Сейчас она находится с мужем в США на чемпионате мира: посетила матчи испанцев против Кабо-Верде и Саудовской Аравии (4:0).
- Переход в «Реал» сделает Кукурелью одним из самых дорогих футболистов в истории по совокупной стоимости трансферов.
- За карьеру за его переходы заплатили почти 150 миллионов евро: 65 миллионов «Челси» отдал «Брайтону», около 20 миллионов «Брайтон» заплатил «Хетафе», более 10 миллионов «Хетафе» перевел «Барселоне», и теперь 55+5 миллионов добавит «Реал».