Марк Кукурелья, защитник сборной Испании, завершил переход из «Челси» в «Реал Мадрид», после чего его жена Клаудия Родригес столкнулась с многочисленными угрозами смерти и травлей.

Трансфер состоялся до старта чемпионата мира-2026, как того и хотел игрок. Родригес, дизайнер одежды и модель, с детства болеющая за «Реал», стала мишенью для агрессии фанатов. Супруга Кукурельи получила множество угроз и подверглась преследованию.

Особенно остро на переход отреагировали болельщики «Барселоны». Кукурелья выступал за каталонский клуб на молодeжном уровне и провeл за него первые профессиональные матчи. Фанаты «блауграны» восприняли трансфер как предательство.

«Очень трудно сказать «нет» «Реалу». Это было правильное решение для меня», – высказался Кукурелья о недовольстве болельщиков.

«Всe произошло очень быстро. Между тем, что мы сосредоточены на чемпионате мира... вероятно, мы до сих пор не осознали случившееся. Но я очень счастлива за него, и Кукурелья очень счастлив», – сказала жена Марка.

Она также призналась, что трансфер в мадридский клуб имеет для неe особое значение: «Я всегда была за «Реал Мадрид» и никогда этого не скрывала. В моей семье меня воспитали поклонницей «Реала». Когда я начала встречаться с Кукурельей, всe стало выглядеть иначе, ведь теперь я всегда поддерживаю команду, в которой играет он».