Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии

Паоло Мальдини, бывший технический директор сборной Италии, рассказал, что Хосеп Гвардиола был близок к тому, чтобы возглавить итальянскую национальную команду.

«Мы приехали к нему в Барселону, вместе пообедали и проговорили целый день. Он был очень близок к тому, чтобы согласиться. Даже начал записывать составы на листках. Деньги вообще не были темой. Пеп сказал нам прямо: дайте мне на евро меньше, чем получал предыдущий главный тренер сборной, и меня все устроит», – сообщил Мальдини.

По словам экс-капитана «Милана», Гвардиола отказался из-за усталости после десяти изматывающих лет в АПЛ, а также из-за проблем со спиной и желания отдохнуть.

Мальдини также позвонил Карло Анчелотти – главному тренеру сборной Бразилии, – но тот ответил, что бразильская конфедерация подтвердила ему полное доверие.

В качестве основного кандидата Мальдини и его советник Леонардо остановились на Андреа Пирло. Также рассматривались Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо, но президент FIGC Джованни Малаго заявил, что трогать тренеров клубов Серии А нельзя.

Причиной отставки Мальдини и Леонардо стало изменение правил со стороны Малаго. «Он позвонил мне и Леонардо и сказал: «На мой взгляд, Пирло больше брать нельзя. С сегодняшнего дня тренера решаю я. Правила меняются: я определяю главного тренера, а вы утверждаете». Мы взяли 24 часа и подали в отставку», – объяснил Мальдини.

Он добавил, что вопрос со спонсорским контрактом Пирло с букмекерской компанией Fonbet, а также тема несовместимости из-за того, что сыновья Мальдини и Пирло стали агентами, были использованы против их кандидатуры, хотя юридических препятствий для назначения не существовало.

Мальдини также выразил сожаление, что не удалось реализовать проект по перестройке итальянского футбола, рассчитанный на 8-10 лет. «Я взял на себя тяжелое обязательство, которое за эти дни стало почти мечтой: сделать что-то для следующих поколений, построить конкурентоспособную Италию. Прерванная, но прекрасная мечта», – сказал он.