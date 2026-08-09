«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов

«ПСЖ» близок к приобретению голкипера «Пармы» Зиона Сузуки за 36 миллионов евро.
О скором переходе 23-летнего японского вратаря сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети Х. Парижский клуб уже обсуждает с футболистом условия личного контракта до 2031 года.
Инсайдер Фабрицио Романо приводит несколько иную структуру сделки – по его информации, сумма составит 35 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее такую же цифру называло французское издание L'Équipe.
- Сузуки пополнил состав «Пармы» летом 2024 года, перебравшись из бельгийского «Сент-Труйдена» за 7,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне японец провел 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз оставил свои ворота сухими.
- Также Сузуки принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии. Команда завершила выступление на стадии 1/16 финала.
Источник: «Бомбардир»