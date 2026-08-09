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  • «ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов

«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов

9 августа, 09:20
1

«ПСЖ» близок к приобретению голкипера «Пармы» Зиона Сузуки за 36 миллионов евро.

О скором переходе 23-летнего японского вратаря сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети Х. Парижский клуб уже обсуждает с футболистом условия личного контракта до 2031 года.

Инсайдер Фабрицио Романо приводит несколько иную структуру сделки – по его информации, сумма составит 35 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее такую же цифру называло французское издание L'Équipe.

  • Сузуки пополнил состав «Пармы» летом 2024 года, перебравшись из бельгийского «Сент-Труйдена» за 7,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне японец провел 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз оставил свои ворота сухими.
  • Также Сузуки принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии. Команда завершила выступление на стадии 1/16 финала.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Парма Сафонов Матвей Сузуки Зион
Комментарии (1)
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Просто-333
1786261869
Вот уже вторую неделю с периодичностью три-четыре дня Бомбардир печатает эту "новость" как новую. Молодцы
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