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Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ

30 июля, 22:36
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Вратарь «Ротора» Никита Чагров рассказал, что летом посетил в Армении свадьбу партнера Артема Симоняна. Среди гостей был и Генрих Мхитарян из «Интера».

– Были какие-то особые вещи на свадьбе, традиции? Никто не стрелял из оружия, барашков не резали?

– Нет-нет, такого ничего не было. Но была масштабная танцевальная постановка в национальных костюмах, все происходило в огромном красивом зале. Из интересного – среди гостей на свадьбе был Генрих Мхитарян. Они с Симоняном играли вместе за сборную Армении, дружат много лет. Было приятно увидеть его.

– Получается, все внимание гостей он забрал на себя?

– Ребята футболисты знали, что Генрих будет на свадьбе, и, естественно, все хотели с ним пообщаться чуть поближе, но мы все договорились, что особо дергать его не будем. Не хотели мешать человеку хорошо проводить время.

– То есть никто не осмелился к нему подойти и попросить автограф?

– Артем рассказал уже после свадьбы, что были те, кто побежал за ним, когда он уезжал. А мы подошли сфотографироваться, когда появилась возможность, но не во время празднования. Я предложил ему перейти в «Ротор». Сказал, подумает.

  • Армянский хавбек выступает за «Интер» с лета 2022 года.
  • За это время он по 2 раза выиграл с «Интером» чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, в том числе завоевал «скудетто» в сезоне-2025/26.
  • Мхитарян играл в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. PARI Первая лига Ротор Интер Мхитарян Генрих Чагров Никита
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DmitryViktorovich
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