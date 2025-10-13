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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Генрих Мхитарян
€ 3 млн
Генрих Мхитарян
Интер
21 января 1989 (37), Ереван
#22 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Армения
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Публикации
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
Фото
37-летний Мхитарян продлил контракт с чемпионом Италии
1 июля
2
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном
8 июня
1
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
21 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Байрамян определил лучшего армянского футболиста 21-го века
13 февраля
1
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро
2025.10.13 11:57
1
Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью
2025.10.10 16:39
3
4 игрока «Интера» получили колы от Бубнова за финал ЛЧ
2025.06.02 21:26
1
Байрамян определил эталонного футболиста
2025.05.08 09:59
2
Три футболиста с постсоветского пространства могут сыграть в финале ЛЧ
2025.05.08 00:58
6
Мхитарян прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной»
2025.05.07 08:24
1
Победителем Лиги чемпионов станет футболист с постсоветского пространства
2025.05.07 08:12
11
Мхитарян прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Барселоны»
2025.05.01 11:38
1
Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»
2025.05.01 08:11
Фото
Гол «Интера» в ворота «Барселоны» отменили из-за микроофсайда
2025.05.01 00:23
36-летний Мхитарян допустил завершение карьеры в конце сезона
2025.04.15 21:00
1
Четвертьфиналист ЛЧ готовит предложение по Сперцяну
2025.03.31 16:59
1
Серия А. Ассисты Мхитаряна помогли «Интеру» победить «Парму» (3:1)
2024.12.06 22:29
В Лиге чемпионов появился второй бомбардир из Армении
2024.11.26 23:47
Мхитарян отверг возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии
2024.05.10 11:29
2
Стало известно, зачем Мхитарян следит за РПЛ
2024.04.10 16:20
Мхитарян владеет пятью языками
2024.03.21 15:54
5
Мхитарян побил рекорд Игнашевича
2024.02.21 19:07
6
Арустамян рассказал, почему Мхитарян отказал «Спартаку»
2024.01.31 12:29
2
Видаль оскорбил Мхитаряна
2024.01.08 14:16
3
Сперцян стал вторым в голосовании за лучшего футболиста Армении в 2023 году
2023.12.29 16:00
1
В «Интере» приняли решение по будущему Мхитаряна
2023.12.25 18:00
Тикнизян назвал самого лучшего из армян
2023.12.16 19:41
4
Рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте 34+ лет
2023.11.20 17:31
4
1
2
3
4
5
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