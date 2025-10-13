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Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро

13 октября 2025, 11:57
1

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян рассказал о своем отношении к Юргену Клоппу.

«Клопп всегда находил решение для любого вопроса, всегда был на связи и выслушивал меня по любому вопросу. Мне пришлось нелегко в Дортмунде, но он мне очень помог.

Кстати, он до сих пор должен мне 50 евро за спор после двух забитых мячей», – сказал Мхитарян.

  • Мхитарян и Клопп работали вместе в «Боруссии» с 2013 по 2015 год.
  • Армянский игрок сейчас играет за «Интер», а немецкий специалист возглавляет футбольное направление в Red Bull.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Германия. Бундеслига Интер Мхитарян Генрих Клопп Юрген
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