Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян рассказал о своем отношении к Юргену Клоппу.

«Клопп всегда находил решение для любого вопроса, всегда был на связи и выслушивал меня по любому вопросу. Мне пришлось нелегко в Дортмунде, но он мне очень помог.

Кстати, он до сих пор должен мне 50 евро за спор после двух забитых мячей», – сказал Мхитарян.