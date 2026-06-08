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«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном

Сегодня, 15:44
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Руководство «Интера» решило сохранить полузащитника Генриха Мхитаряна. С ним ведут уникальные переговоры о продлении контракта – без участия агента.

«Мхитарян ведет переговоры лично, без участия агента. Он на другом уровне», – сказал директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Мхитарян подпишет с «Интером» новый контракт на один год с пониженной зарплатой. Соглашение было достигнуто две недели назад, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

  • «Интер» подписал Мхитаряна свободным агентом летом 2022 года. Тогда продлевать контракт с игроком не стала «Рома».
  • За эти четыре года в Милане 37-летний армянин провел 187 матчей (больше, чем за любой другой клуб в карьере), забил 12 голов, сделал 21 результативный пас.
  • Футболист стоит 3 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Италия. Серия А Армения. Премьер-лига Интер Мхитарян Генрих
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