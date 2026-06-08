«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном

Руководство «Интера» решило сохранить полузащитника Генриха Мхитаряна. С ним ведут уникальные переговоры о продлении контракта – без участия агента.
«Мхитарян ведет переговоры лично, без участия агента. Он на другом уровне», – сказал директор «Интера» Пьеро Аузилио.
Мхитарян подпишет с «Интером» новый контракт на один год с пониженной зарплатой. Соглашение было достигнуто две недели назад, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
- «Интер» подписал Мхитаряна свободным агентом летом 2022 года. Тогда продлевать контракт с игроком не стала «Рома».
- За эти четыре года в Милане 37-летний армянин провел 187 матчей (больше, чем за любой другой клуб в карьере), забил 12 голов, сделал 21 результативный пас.
- Футболист стоит 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо