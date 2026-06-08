«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном

Руководство «Интера» решило сохранить полузащитника Генриха Мхитаряна. С ним ведут уникальные переговоры о продлении контракта – без участия агента.

«Мхитарян ведет переговоры лично, без участия агента. Он на другом уровне», – сказал директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Мхитарян подпишет с «Интером» новый контракт на один год с пониженной зарплатой. Соглашение было достигнуто две недели назад, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.