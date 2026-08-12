Раскрыт новый клуб Влаховича

Бывший нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с новой командой.

Он договорился с «Бешикташем» о заключении контракта до 2029 года.

Сегодня сербский футболист вылетает в Стамбул, где завтра пройдет медицинский осмотр.

Влахович перейдет в «Бешикташ» на правах свободного агента.