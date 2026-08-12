Раскрыт новый клуб Влаховича

Бывший нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с новой командой.
Он договорился с «Бешикташем» о заключении контракта до 2029 года.
Сегодня сербский футболист вылетает в Стамбул, где завтра пройдет медицинский осмотр.
Влахович перейдет в «Бешикташ» на правах свободного агента.
- Ранее форвардом интересовались «Бавария», «Барселона» и «Милан».
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- В составе «Ювентуса» Влахович забил 68 голов и сделал 16 ассистов в 168 матчах.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга