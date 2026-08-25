«Бешикташ» сделал необычное предложение по Кисляку – 5+25 миллионов

Появились новые подробности переговоров между ЦСКА и «Бешикташем» о возможном трансфере Матвея Кисляка.

Стало известно, что из 30-миллионного предложения стамбульского клуба только 5 миллионов евро – это гарантированная выплата.

Остальные 25 миллионов армейцы могут получить только в виде бонусов за различные достижения своего воспитанника в Турции.