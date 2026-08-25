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  • «Бешикташ» сделал необычное предложение по Кисляку – 5+25 миллионов

«Бешикташ» сделал необычное предложение по Кисляку – 5+25 миллионов

25 августа, 15:36
12

Появились новые подробности переговоров между ЦСКА и «Бешикташем» о возможном трансфере Матвея Кисляка.

Стало известно, что из 30-миллионного предложения стамбульского клуба только 5 миллионов евро – это гарантированная выплата.

Остальные 25 миллионов армейцы могут получить только в виде бонусов за различные достижения своего воспитанника в Турции.

  • Рыночная стоимость Кисляка – 25 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Кисляк Матвей
Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1787662704
Турки идут на ЙУХ, и лесом...бугагагага мусульмане очень хитрая каста
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Snek
1787662784
Ну теперь понятно почему не продают. Турки тупее себя ищут что ли?
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Император Бомжей
1787663099
Приходите в пятерочку, цена 100 рублей, платите 20.. Потом год оцениваете товар, вкус, упаковка, цвет.. И если все ок, то заносите еще 80! Ну а если нет, пошла в очко эта пятерочка!!!)))
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WE ARE FOR PETER
1787663332
Откуда у турок такие деньги
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Ollegator
1787665289
Такое предложение и тридцатимилионным-то назвать сложно)
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Коста008
1787668176
После травмы Баринова вероятность этого трансфера, даже если Бешикташ расщедрится на 35-40 - околонулевая. ЦСКА просто не успеет со всеми своими проблемами на трансферном рынке найти замену Кисляку в старт до конца этого ТО, а это автоматически будет означать потерянный сезон. Пример поиска нападающего показательный - ЦСКА хочет качество за разумные деньги, но со всеми санкциями, им этот игрок на зарубежных рынках обойдется в оверпрайс. Уж не знаю сколько хотел Даку и его агенты, но это был лучший вариант на российском рынке. Сейчас можно выцепить Хиля из Балтики, Сиве из Рубина, Беншимола из Акрона - но это в лучшем случае, как я вижу, 10 голов за сезон, и то, если заиграют сразу. Последний матч показал, что Пиняев в полном порядке, но после продажи Батракова, его сейчас точно не выцепишь
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CSKA №1
1787671409
)))))
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k611
1787675799
Да с таким предложением они не в одной лиги игрока не возьмут...
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boris63
1787719574
Пусть турки в задницу засунуть свои 5+25. Верю, что на следующий сезон Кисляк уедет в более сильный чемпионат.
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