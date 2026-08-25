ЦСКА ответил на 30-миллионное предложение по Кисляку

«Бешикташ» не оставляет попыток заполучить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Турецкий клуб через посредников сообщил о готовности увеличить предложение по воспитаннику армейцев до 30 миллионов евро, включая бонусы.

ЦСКА ответил отказом, добавив, что сейчас продажа Кисляка исключена, поэтому нет смысла обсуждать какие-либо условия.