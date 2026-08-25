ЦСКА ответил на 30-миллионное предложение по Кисляку

«Бешикташ» не оставляет попыток заполучить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Турецкий клуб через посредников сообщил о готовности увеличить предложение по воспитаннику армейцев до 30 миллионов евро, включая бонусы.
ЦСКА ответил отказом, добавив, что сейчас продажа Кисляка исключена, поэтому нет смысла обсуждать какие-либо условия.
- Рыночная стоимость российского футболиста – 25 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова