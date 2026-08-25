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ЦСКА ответил на 30-миллионное предложение по Кисляку

25 августа, 14:48
10

«Бешикташ» не оставляет попыток заполучить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Турецкий клуб через посредников сообщил о готовности увеличить предложение по воспитаннику армейцев до 30 миллионов евро, включая бонусы.

ЦСКА ответил отказом, добавив, что сейчас продажа Кисляка исключена, поэтому нет смысла обсуждать какие-либо условия.

  • Рыночная стоимость российского футболиста – 25 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Кисляк Матвей
Комментарии (10)
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bratskij
1787658568
Дырку от бублика вы получите, а не Шарапова!
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jerry093
1787659181
чем отказ может быть мотивированным? мы за тройку боремся? или есть качественные усиления? или именитый тренер появится? или они хотят больше бабла? только больше никто не даст. Чем?
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Snek
1787659407
А потом будет как с Чаловым.
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ТяжелаяАртиллерия
1787659981
Комментарий скрыт модератором
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А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1787661449
За такую цену кони его завернули бы и на руках отнесли.
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DMитрий
1787661481
Фуфло вброс! От таких предложений не отказываются.
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...уефан
1787661797
...агент Кисляка старается, волну в СМИ погнал, не иначе...
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Good_win_ФКСМ
1787665450
в целом, достойные деньги - больше пока не стоит. если латать финансовые дыры, то есть смысл продавать... если исходить из желания строить команду в т.ч. вокруг КИсляка, тогда, да, есть смысл и оставить у себя. Но тогда реально вокруг Кисляка и надо строить игру....
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