«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка

Трансфер полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Бешикташ» еще может состояться. Об этом сообщил турецкий журналист Ахмет Полат.

«По информации от «Бешикташа», клуб направил запрос по поводу игрока, но ЦСКА не удовлетворен предложенной суммой. Обсуждаемая сумма составляет около 21 миллиона евро. Ожидается, что «Бешикташ» увеличит эту сумму в рамках окончательного предложения.

Разногласия по поводу способа оплаты, при котором большая часть суммы выплачивается бонусами, – распространeнная практика среди турецких клубов. Так, например, уже было с «Галатасараем» в сделке по Виктору Осимхену. Я считаю, что к игроку есть серьезный интерес. В противном случае, я думаю, они не стали бы делать повторные предложения», – сказал Полат.