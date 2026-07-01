37-летний Мхитарян продлил контракт с чемпионом Италии

Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Интером» до 30 июня 2027 года.

37-летний футболист в минувшем сезоне провел за клуб 39 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

Армянский хавбек выступает за клуб с лета 2022 года.

За это время он по 2 раза выиграл с «Интером» чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, в том числе завоевал «скудетто» в сезоне-2025/26.

Также 34-летний защитник Стефан де Врей, об уходе которого «Интер» объявил вчера, подписал контракт на 1 год с «Панатинаикосом».