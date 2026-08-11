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«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря

11 августа, 12:40

«ПСЖ» выкупит вратаря Зиона Сузуки у «Пармы» за сумму около 35 миллионов евро.

Стороны уже достигли договоренности. Голкипер подпишет с парижанами контракт на 5 лет.

Ожидается, что этот сезон Сузуки проведет в аренде. На игрока претендует «Ювентус».

  • 23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.
  • Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в прошлом сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.

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Источник: страница Фабриса Хокинса в соцсети X
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Парма ПСЖ Ювентус Сузуки Зион
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