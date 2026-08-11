«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря

«ПСЖ» выкупит вратаря Зиона Сузуки у «Пармы» за сумму около 35 миллионов евро.

Стороны уже достигли договоренности. Голкипер подпишет с парижанами контракт на 5 лет.

Ожидается, что этот сезон Сузуки проведет в аренде. На игрока претендует «Ювентус».