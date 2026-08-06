Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», получил одну из самых низких оценок от Sofascore за товарищеский матч против «Мальорки» (0:3).
Сафонов провел на поле первый тайм и пропустил два мяча. Его оценили на 6,3 балла – столько же заработал Давид Боли.
- Худшим в составе парижан стал защитник Илья Забарный с 5,9 балла.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат Франции, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а также две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
- Матвей – воспитанник «Краснодара».
Источник: Sofascore