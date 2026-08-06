Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», получил одну из самых низких оценок от Sofascore за товарищеский матч против «Мальорки» (0:3).

Сафонов провел на поле первый тайм и пропустил два мяча. Его оценили на 6,3 балла – столько же заработал Давид Боли.