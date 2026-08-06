«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша.

Соглашение с 23-летним французом рассчитано на шесть лет – до лета 2031 года. В парижском клубе Аклиуш будет играть под 11-м номером.

Сумма сделки составила 50 миллионов евро.

Аклиуш – воспитанник «Монако».

За основную команду монегасков он дебютировал летом 2022 года.

В прошедшем сезоне хавбек провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Фото: соцсети «ПСЖ»