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«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»

Вчера, 00:41

«ПСЖ» продолжает работать над усилением флангов атаки.

Парижане близки к покупке Магнеса Аклиуша из «Монако», но это будет не единственный новый вингер столичной команды.

Также «ПСЖ» вступил в переговоры о трансфере Мики Годтса из «Аякса».

Клуб переключил внимание на 21-летнего бельгийца после срыва перехода Яна Диоманде из «Лейпцига».

  • Годтс в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 15 ассистов в 44 матчах.
  • Его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2029 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 Нидерланды. Эредивизие Монако РБ Лейпциг Аякс ПСЖ Аклиуш Магнес Годтс Мика Диоманде Ян
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