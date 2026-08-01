«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»

«ПСЖ» продолжает работать над усилением флангов атаки.
Парижане близки к покупке Магнеса Аклиуша из «Монако», но это будет не единственный новый вингер столичной команды.
Также «ПСЖ» вступил в переговоры о трансфере Мики Годтса из «Аякса».
Клуб переключил внимание на 21-летнего бельгийца после срыва перехода Яна Диоманде из «Лейпцига».
- Годтс в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 15 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо