«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»

«ПСЖ» продолжает работать над усилением флангов атаки.

Парижане близки к покупке Магнеса Аклиуша из «Монако», но это будет не единственный новый вингер столичной команды.

Также «ПСЖ» вступил в переговоры о трансфере Мики Годтса из «Аякса».

Клуб переключил внимание на 21-летнего бельгийца после срыва перехода Яна Диоманде из «Лейпцига».