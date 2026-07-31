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  • Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку

Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку

31 июля, 20:20
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Комментатор Геннадий Орлов объяснил, откуда взялась информация о желании «ПСЖ» купить полузащитников сборной России Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

«Я всe время из Москвы вижу информацию: «ПСЖ» интересуется Кисляком, Батраковым… Ребят, ну это же всe пена, которую создают агенты!

Они еe создают для того, чтобы получить процент при увеличении зарплаты своего клиента. Ну это настолько всe шито белыми нитками», – сказал Орлов.

  • Кисляк в прошлом сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Батраков забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 36 играх в составе «Локомотива». Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Локомотив ПСЖ Кисляк Матвей Батраков Алексей Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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ТяжелаяАртиллерия
1785519959
Такая пена, постоянно, у болельщиков спартака на лице.
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Garrincha58
1785520807
Пейте пиво пенное будет морда ... требуйте долив
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boris63
1785568264
Без птицы так никто бы ничего не знал, спасибо хоть подсказал.
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