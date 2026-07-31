Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, откуда взялась информация о желании «ПСЖ» купить полузащитников сборной России Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

«Я всe время из Москвы вижу информацию: «ПСЖ» интересуется Кисляком, Батраковым… Ребят, ну это же всe пена, которую создают агенты!

Они еe создают для того, чтобы получить процент при увеличении зарплаты своего клиента. Ну это настолько всe шито белыми нитками», – сказал Орлов.