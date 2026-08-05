Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова.

– Ни одного предложения по Батракову в клуб не поступало. «ПСЖ» не обращался.

– Готовы дать ему пожизненный контракт?

– Леша его заслуживает [улыбается].