Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова.
– Ни одного предложения по Батракову в клуб не поступало. «ПСЖ» не обращался.
– Готовы дать ему пожизненный контракт?
– Леша его заслуживает [улыбается].
- Сообщалось, что «Галатасарай» готов приобрести Батракова за 20 миллионов евро. «ПСЖ» отказался от покупки россиянина. Сообщалось также об интересе «Зенита» к игроку.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 3 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 28 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»