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  • Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»

Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»

Вчера, 09:28
17

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил «Спартак» после гостевой победы красно-белых над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

«Тяжелая победа, но все‑таки «Спартак» вырвал ее и показал себя с самой лучшей стороны. Волевая команда у них, Карседо хорошо работает в «Спартаке».

Если красно‑белые и дальше так же будут набирать обороты, увидим очень острую борьбу за золото в нашем чемпионате. Похоже, у «Зенита» появился серьезный соперник в борьбе за чемпионство», – сказал Наумов.

  • Карседо работает главным тренером «Спартака» с 5 января 2026 года.
  • Красно-белые занимают в РПЛ после двух туров 2-е место с 6 очками, уступая «Зениту» по разнице мячей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Карседо Хуан Карлос
Комментарии (17)
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sochi-2013
1785912963
Краснодар уже списали? ФикВам, Джоник восстановится, и кубанцы покажут, что они главные претенденты.
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ТяжелаяАртиллерия
1785913037
Не буду скрывать, я тоже надеюсь что спартак должен сражать, но за место в пердиве.
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$Информация по Матчам$
1785913233
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ПалкоВводецъ007
1785914812
Свинарня традициям не изменит. Как и много много лет будут бороться за своё 6 место. Гыгыгы
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SLADE2019
1785922096
Ну, уважаемый г-н Наумов, любая команда, если с 3 тура начнет набирать обороты, может составить конкуренцию Зениту. Объективности ради, если Даку впишется в состав, можно вести речь о топе-3. Говорить о том, что Спартак - претендент на чемпионство, наравне с Зенитом и Краснодаром, я, думая о том, что у нас лидеры - это Литвинов с Умяровым, ну никак не могу.
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