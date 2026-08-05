Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил «Спартак» после гостевой победы красно-белых над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

«Тяжелая победа, но все‑таки «Спартак» вырвал ее и показал себя с самой лучшей стороны. Волевая команда у них, Карседо хорошо работает в «Спартаке».

Если красно‑белые и дальше так же будут набирать обороты, увидим очень острую борьбу за золото в нашем чемпионате. Похоже, у «Зенита» появился серьезный соперник в борьбе за чемпионство», – сказал Наумов.