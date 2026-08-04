Пономарев – о Дзюбе: «Решил, что он всевышний?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев обрушился с критикой на Артема Дзюбу.

Экс-футболист сборной России в 2026 году получил 85 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 100 тысяч рублей.

«Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно.

Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний? Он мог разбиться сам, мог покалечить других людей. Это недопустимо.

Так что здесь он не прав, и я за то, чтобы у него отобрали права на год», – сказал Пономарев.