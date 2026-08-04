Бубнов объяснил, почему Мостового не назначают тренером

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал две причины отсутствия тренерского опыта у Александра Мостового.

«Проблема Мостового в том, что он не работает. Нет грамотного президента, который бы понял, что Мостовой – это тренер.

Кстати, об этом многие говорят: и Семин, и Романцев. Никто не говорит, что Мостовой не тренер. Никто не может никак понять, почему Мостовой не работает. Вот проблема в чем.

Потом, у Мостового нет агента, причем который бы его не грабил, а брал свои 10% честно, как у Слуцкого, у которого агент есть, и они не знают, куда его засунуть.

Вот в этом проблема Мостового. Человеку, прежде чем его обсирать с ног до головы, дайте, чтобы он поработал хотя бы месяц, хотя бы сборы. Вы даже шанса не даете.

Почему Карпин везде работает и совмещает? Почему Мостового... Ну, он не хочет опускаться в Первую или непонятно какую лигу, но что, вы ему не могли молодежную сборную дать, как Галактионову в свое время?

Где Галактионов – и где Мостовой? При всем уважении к Галактионову. Что, он бы не согласился с молодежной сборной работать?» – сказал Бубнов.