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Команды
Россия (мол)
Сборная России по футболу
Сайт:
http://www.rfs.ru
Тренер:
Иван Шабаров
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
3 сентября
Бубнов объяснил, почему Мостового не назначают тренером
4 августа
6
Клуб Примеры расстался с россиянином из своей второй команды
3 июня
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
20 марта
Защитник ЦСКА попал в расширенные списки двух сборных России
11 марта
Молодежная сборная России в 5-й раз за три года сыграет с одной из азиатских сборных
11 марта
Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию
5 марта
13
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
2025.11.28 08:25
7
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
2025.11.20 14:14
6
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
2025.11.19 00:34
3
Молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса
2025.11.18 18:18
1
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
2025.11.12 14:25
2
Тренер молодежной сборной России отреагировал на возможную смену гражданства Бабаева
2025.11.10 22:40
Итоговый состав молодежной сборной России на международный турнир
2025.11.07 23:57
Юрист высказался о возможности игрока «Манчестер Юнайтед» выступать за сборную России
2025.10.31 09:03
Канчельскис оценил уровень дагестанского игрока «Манчестер Юнайтед»
2025.10.30 16:15
В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России
2025.10.30 15:13
Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России
2025.10.30 11:09
6
Молодежная сборная России примет участие в международном турнире
2025.10.28 16:16
4
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью
2025.10.13 20:44
Итоговый состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
2025.10.03 17:52
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
2025.09.23 20:33
Видео
Спартаковец Дмитриев забил красивый гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии
2025.09.08 17:13
3
Игрок «Спартака» уехал из молодежной сборной из-за травмы
2025.09.06 17:23
2
Молодежная сборная России проиграла Саудовской Аравии, несмотря на быстрый гол
2025.09.05 19:19
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
2025.08.29 18:30
Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
2025.08.25 22:34
Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами
2025.06.08 20:22
Еще один игрок покинул расположение сборной России
2025.06.04 00:30
Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне
2025.05.27 13:30
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Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
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Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
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