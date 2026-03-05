Введите ваш ник на сайте
  Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

5 марта, 08:45
15

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что принял окончательное решение выступать за Армению после невызова его в молодежную сборную России Михаилом Галактионовым.

– Учитывая расширение чемпионатов мира и Европы, веришь, что ты со сборной Армении сыграешь на каком-то крупном турнире?

– Конечно! Все в наших руках и ногах. Хочется подарить людям праздник и самому все это ощутить. Когда ты надеваешь футболку сборной, все меняется. Когда мы побеждаем, видим радость людей и гордость за команду – эмоции переполняют.

Выступать за сборную – огромная честь. Я плакал, когда забил первый гол за сборную. Каждый вызов в национальную команду принимаю с большой радостью.

– Ни разу не пожалел с тех пор, что выбрал Армению?

– Нет. Да, тяжело. Да, проигрываем. Но буду делать все зависящее от меня. Думаю, у нас все получится рано или поздно. Уверенность в этом есть, и я ни о чем не жалею.

– Хотя бы раз обсуждал с Михаилом Галактионовым свой невызов в российскую молодежку, после которого ты принял решение играть за Армению?

– Нет, никогда. Я начал играть за Армению в 2021 году. Меня не оказалось ни в каких списках, когда в российскую молодежку на турнир вызывали тех, кого никогда не приглашали. Я, кажется, шел тогда лучшим бомбардиром ФНЛ... Или одним из лучших. Мы с родными посмотрели, в списках меня не увидели. Это был финальный момент, после которого решение было принято.

  • Михаил Галактионов возглавлял молодежную сборную России с конца 2018-го по апрель 2023 года.
  • Сперцян дебютировал за сборную Армении в марте 2021 года. Он провел за нее 40 матчей, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.

СильныйМозг
1772690150
А рубли русские любит.
Ответить
biber.ru
1772690166
Хитропопый.
Ответить
Lenin26
1772691428
Вот так и получается,в него вложили огромные силы,его воспитали здесь,всему научили,живёт здесь,получает огромные деньги,а по итогу выбирает сборную Армении,0 благодарности,такой поступок многое говорит о Сперцяне, как о человеке.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772691553
Скользкий типок этот армянин. Гыгыгы
Ответить
SLADE2019
1772698717
Любит Бомбардир провокации устраивать - или заголовки по-своему толкует, или из других источников приводит статейки явно для язвительных выпадов псевдопатриотов (как конкретно эта).
Ответить
Цугундeр
1772708412
))Чё ты гонишь,ара-язык сначала выучи, патриот ушастый..))
Ответить
Ruski8910
1772728028
Просто поражаюсь тупости некоторых комментаторов! Русским по белому написано, что не он отказался играть за сборную РФ, а его сами туда не приглашали ни разу! Хотя он хотел!!! Но хрена ему делать если наши бараны его не зовут?! Но нет! Надо написать чушь!
Ответить
