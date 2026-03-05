Сперцян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что принял окончательное решение выступать за Армению после невызова его в молодежную сборную России Михаилом Галактионовым.

– Учитывая расширение чемпионатов мира и Европы, веришь, что ты со сборной Армении сыграешь на каком-то крупном турнире?

– Конечно! Все в наших руках и ногах. Хочется подарить людям праздник и самому все это ощутить. Когда ты надеваешь футболку сборной, все меняется. Когда мы побеждаем, видим радость людей и гордость за команду – эмоции переполняют.

Выступать за сборную – огромная честь. Я плакал, когда забил первый гол за сборную. Каждый вызов в национальную команду принимаю с большой радостью.

– Ни разу не пожалел с тех пор, что выбрал Армению?

– Нет. Да, тяжело. Да, проигрываем. Но буду делать все зависящее от меня. Думаю, у нас все получится рано или поздно. Уверенность в этом есть, и я ни о чем не жалею.

– Хотя бы раз обсуждал с Михаилом Галактионовым свой невызов в российскую молодежку, после которого ты принял решение играть за Армению?

– Нет, никогда. Я начал играть за Армению в 2021 году. Меня не оказалось ни в каких списках, когда в российскую молодежку на турнир вызывали тех, кого никогда не приглашали. Я, кажется, шел тогда лучшим бомбардиром ФНЛ... Или одним из лучших. Мы с родными посмотрели, в списках меня не увидели. Это был финальный момент, после которого решение было принято.