Журавель – о судье РПЛ: «Плохая форма, страх перед начальством, полная несвобода»

Комментатор Тимур Журавель высказался о назначении пенальти в матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» (2:1).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
«ВАР сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» – «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. Удивительно, что Чистяков зовeт главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника.
Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка», – сказал Журавель.
- На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый.
- Олакунле Олусегун забил у «Пари НН» с пенальти на 69-й минуте. У «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 15-й и Лукас Фассон на 72-й.
Источник: «Чемпионат»