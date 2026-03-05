Журавель – о судье РПЛ: «Плохая форма, страх перед начальством, полная несвобода»

Комментатор Тимур Журавель высказался о назначении пенальти в матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» (2:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«ВАР сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» – «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. Удивительно, что Чистяков зовeт главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника.

Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка», – сказал Журавель.