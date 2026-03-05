ЦСКА летом может рассмотреть переход защитника из Лиги 1

В зимнее трансферное ЦСКА, среди других кандидатов, рассматривал вариант с покупкой центрального защитника «Метца» Терри Йегбе.
Игрок не был приоритетной целью красно-синих. 25-летний футболист не возражал против переезда в Россию, но французский клуб не отпускал защитника, так как они борются за выживание в Лиге 1. При этом в «Метце» сообщили армейцам, что готовы вернуться к вопросу трансфера после окончания сезона.
- Клуб из Лотарингии занимает 18-е место в чемпионате Франции с 13 очками после 24 туров. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.
- 25-летний Йегбе в этом сезоне провел за «Метц» 17 матчей, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»