ЦСКА летом может рассмотреть переход защитника из Лиги 1

В зимнее трансферное ЦСКА, среди других кандидатов, рассматривал вариант с покупкой центрального защитника «Метца» Терри Йегбе.

Игрок не был приоритетной целью красно-синих. 25-летний футболист не возражал против переезда в Россию, но французский клуб не отпускал защитника, так как они борются за выживание в Лиге 1. При этом в «Метце» сообщили армейцам, что готовы вернуться к вопросу трансфера после окончания сезона.