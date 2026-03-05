Мажич прокомментировал отмену гола Дзюбы

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил решение отменить гол Артема Дзюбы в матче 19-го тура РПЛ «Оренбург» – «Акрон» (2:0).
Форвард гостей забил на 36-й минуте, но после просмотра ВАР его гол был отменен из‑за офсайда.
«Судья использовал технические возможности, которые у него были. Арбитры определяли крайние точки по камере из‑за ворот. Да, это выглядело странно, но это офсайд.
В 2023 году мы направляли в лигу предложение, чтобы поставить две тактические камеры – на линии ворот и офсайдную. В 99% ситуации были бы решены быстрее. В этой игре судья принял правильное решение», – сказал Мажич
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым, за ВАР ответственным был Павел Шадыханов.
- Голы у «Оренбурга» забили Максим Савельев на 34-й минуте и Эмирджан Гюрлюк на 71-й с пенальти.
Источник: «Матч ТВ»