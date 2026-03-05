В РФС оценили решение о пенальти в ворота «Краснодара»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил решение о назначении пенальти в ворота «Краснодара» в матче 19‑го тура РПЛ с «Ростовом».

На 43‑й минуте при вбрасывании аута полузащитник «Ростова» Роналдо упал в чужой штрафной площади после борьбы с защитником «быков» Джованни Гонсалесом.

Глвный судья Антон Фролов после просмотра ВАР назначил 11‑метровый удар.

«На больших матчах у нас много камер – это помогает принимать верные решения. После аута несколько игроков боролись, но футболист «Краснодара» использовал руки и на несколько секунд схватил соперника за шею – явное неспортивное поведение. Мяч не летел в эту зону, и это была продолжительная задержка. ВАР правильно вмешался», – сказал Мажич.