Журавель – об Аршавине: «Не скрывает, что немного говнюк»

Комментатор Тимур Журавель высказался о бывшем нападающем сборной России Андрее Аршавине.
Они вместе путешествуют, создавая репортажи для блога.
– Вдруг оказалось, что Аршавин в кадре так же обаятелен и ловок, как на поле. Почему он всем так понравился?
– Просто он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк. Немного грубиян. Немного еще кто-то. Не пытается забелить негативную сторону, отгородиться: ну, я вот такой.
И это главное качество Аршавина: не пытается казаться тем, кем не является. И этим он крут.
– В чем сила вашей связки? Ваши туры собрали больше просмотров, чем другие.
– Мы разные. Я со стороны журналиста, комментатора, блогера. А он – со стороны футболиста-раздолбая. Непримиримый хейт, который у нас возникает, привлекает внимание. Людям хочется занять чью-то сторону. Или похейтить того и другого – почувствовать себя умнее.
Конфликт, кстати, абсолютно ненаигранный. Когда мы ругаемся, чувствуем ровно то, что проговариваем. Все органично. Мне кажется, люди это чувствуют.
– То есть не обижались друг на друга?
– Надуться – точно нет. Но жестко приложить и за кадром – бывало.
В чем еще прикол Аршавина: когда его жестко приложишь, он не обижается. Либо приложит в ответ, либо поржет. Он умеет посмеяться над собой, а такие люди не размениваются на обиды. Всегда может оценить даже грубый подкол.
– Какой он человек? Расскажи еще.
– Вот ровно такой, каким видим в кадре. Немного нелюдимый. Признает: не хочу фотографироваться с болельщиками и идти на контакты. Себе на уме. Слегка заносчивый. Но когда болтаешь с ним в ресторане, он отличный собеседник, позитивный парень. С ним комфортно.
- Игровая карьера Аршавина на взрослом уровне продолжалась с 1999 по 2018 годы.
- Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России.