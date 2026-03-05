Журавель – об Аршавине: «Не скрывает, что немного говнюк»

Комментатор Тимур Журавель высказался о бывшем нападающем сборной России Андрее Аршавине.

Они вместе путешествуют, создавая репортажи для блога.

– Вдруг оказалось, что Аршавин в кадре так же обаятелен и ловок, как на поле. Почему он всем так понравился?

– Просто он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк. Немного грубиян. Немного еще кто-то. Не пытается забелить негативную сторону, отгородиться: ну, я вот такой.

И это главное качество Аршавина: не пытается казаться тем, кем не является. И этим он крут.

– В чем сила вашей связки? Ваши туры собрали больше просмотров, чем другие.

– Мы разные. Я со стороны журналиста, комментатора, блогера. А он – со стороны футболиста-раздолбая. Непримиримый хейт, который у нас возникает, привлекает внимание. Людям хочется занять чью-то сторону. Или похейтить того и другого – почувствовать себя умнее.

Конфликт, кстати, абсолютно ненаигранный. Когда мы ругаемся, чувствуем ровно то, что проговариваем. Все органично. Мне кажется, люди это чувствуют.

– То есть не обижались друг на друга?

– Надуться – точно нет. Но жестко приложить и за кадром – бывало.

В чем еще прикол Аршавина: когда его жестко приложишь, он не обижается. Либо приложит в ответ, либо поржет. Он умеет посмеяться над собой, а такие люди не размениваются на обиды. Всегда может оценить даже грубый подкол.

– Какой он человек? Расскажи еще.

– Вот ровно такой, каким видим в кадре. Немного нелюдимый. Признает: не хочу фотографироваться с болельщиками и идти на контакты. Себе на уме. Слегка заносчивый. Но когда болтаешь с ним в ресторане, он отличный собеседник, позитивный парень. С ним комфортно.