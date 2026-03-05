Введите ваш ник на сайте
Журавель – об Аршавине: «Не скрывает, что немного говнюк»

5 марта, 11:35
8

Комментатор Тимур Журавель высказался о бывшем нападающем сборной России Андрее Аршавине.

Они вместе путешествуют, создавая репортажи для блога.

– Вдруг оказалось, что Аршавин в кадре так же обаятелен и ловок, как на поле. Почему он всем так понравился?

– Просто он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк. Немного грубиян. Немного еще кто-то. Не пытается забелить негативную сторону, отгородиться: ну, я вот такой.

И это главное качество Аршавина: не пытается казаться тем, кем не является. И этим он крут.

– В чем сила вашей связки? Ваши туры собрали больше просмотров, чем другие.

– Мы разные. Я со стороны журналиста, комментатора, блогера. А он – со стороны футболиста-раздолбая. Непримиримый хейт, который у нас возникает, привлекает внимание. Людям хочется занять чью-то сторону. Или похейтить того и другого – почувствовать себя умнее.

Конфликт, кстати, абсолютно ненаигранный. Когда мы ругаемся, чувствуем ровно то, что проговариваем. Все органично. Мне кажется, люди это чувствуют.

– То есть не обижались друг на друга?

– Надуться – точно нет. Но жестко приложить и за кадром – бывало.

В чем еще прикол Аршавина: когда его жестко приложишь, он не обижается. Либо приложит в ответ, либо поржет. Он умеет посмеяться над собой, а такие люди не размениваются на обиды. Всегда может оценить даже грубый подкол.

– Какой он человек? Расскажи еще.

– Вот ровно такой, каким видим в кадре. Немного нелюдимый. Признает: не хочу фотографироваться с болельщиками и идти на контакты. Себе на уме. Слегка заносчивый. Но когда болтаешь с ним в ресторане, он отличный собеседник, позитивный парень. С ним комфортно.

  • Игровая карьера Аршавина на взрослом уровне продолжалась с 1999 по 2018 годы.
  • Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1772701154
журавлик знатный жополиз... сказал бы честно: писклявая шавка очень даже "множко" и не говнюк, а самое настоящее ******.
Ответить
шахта Заполярная
1772702864
За что кукушка хвалит петуха... Один знатный пополиз, другой высокомерный быдлан, хотя это их Проблемы
Ответить
Strig
1772704490
думаю что эта оценка намнооооого занижена
Ответить
Айболид
1772706939
Андрюхе "не повезло" , назабивал в своё время "народным" ,а они таких вещей не прощают .
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772707038
Аршавин:то, что я немного Говнюк, это Ваши проблемы...
Ответить
Plyash
1772707396
Если Журавель и Аршавин кому-то не нравятся , то это их проблемы , как ляпнул в недалёком прошлом когтавый Андрейка . Вот они и пикируются меж собой в пределах допустимого , соревнуясь в красноречии , не пересекая красную линию ... А так-то , по жизни , они оба говнюки , причём самые настоящие .
Ответить
