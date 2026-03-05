Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» подаст жалобу из-за расистских выкриков с трибун в матче с ЦСКА

«Краснодар» подаст жалобу из-за расистских выкриков с трибун в матче с ЦСКА

5 марта, 12:36
10

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, что клуб обратится с жалобой в ЭСК РФС после матча FONBET Кубка России с ЦСКА.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

– Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?

– Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».

Во-вторых, мы подаeм жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК.

Еще по теме:
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку 1
Генич осудил поступок ЦСКА 14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Гонсалес Джованни
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1772704153
А ты, мил человек, случайно не стукачёк?!
Ответить
Strig
1772704413
удаление было как и расизм скорее.. но ежели б выиграли быки...всё это утекло б в никуда
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772706736
Очень странно, Виниссиус за Быков не играет
Ответить
Император 1
1772707717
Под вас, мр@.зи постоянно подсуживают, не жалуетесь же. У вас команда— симулянты, костоломы и нытик!
Ответить
Shak71
1772708479
Краснодар превратился в самую мерзкую команду лиги, эту Кордобу все возвышают - его за один треп его в каждом матче удалять надо! Играют грязно мксимально всегда, симулируют без конца...да и где логика расистских выкриков - когда в твоей команде темненьких не меньше...
Ответить
Cleaner
1772708780
В Реале ВИНИСИУС, в Краснодаре КОРДОБА. Неспроста только против этих игроков расистские выкрики слышатся. Однозначно своим поведением ЗАСЛУЖИЛИ!!!...(((
Ответить
boris63
1772711114
ТёлкИ не умеют проигрывать как нормальные игроки, им всегда яйца мешают как плохим танцорам. А тренеру мямле надо навести порядок в своей команде, где постоянная грубость и провокации игроков не только в матчах с ЦСКА, о чём то это говорит. Мямля, бери пример с Челестини, кто никогда ни на кого не пиняет, кроме себя и своей команды,МУЖИК.
Ответить
Cleaner
1772714198
Краснодар проиграть ДОСТОЙНО не может. Сразу КЛЯУЗЫ строчить начинает...(((
Ответить
АЛЕКС 58
1772719201
Лучше сразу в ООН жалобу подавать
Ответить
Foxitkuban
1772774460
О! Все нытики из детсада в сборе! И Клинер, и Император, и Борис63 и остальные))) НЕ ИХ команда выигрывает - судей купили. Их команда выигрывает - будем оскорблять соперников. Поведение мальчиков из ясельной группы)))
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 