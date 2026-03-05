«Краснодар» подаст жалобу из-за расистских выкриков с трибун в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, что клуб обратится с жалобой в ЭСК РФС после матча FONBET Кубка России с ЦСКА.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

– Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?

– Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».

Во-вторых, мы подаeм жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК.