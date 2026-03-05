«Краснодар» подаст жалобу из-за расистских выкриков с трибун в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, что клуб обратится с жалобой в ЭСК РФС после матча FONBET Кубка России с ЦСКА.
Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.
– Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?
– Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».
Во-вторых, мы подаeм жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК.
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й и Матеус Алвес на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Мозес Давид Кобнан на 22-й.
- Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес был удален на 72-й минуте, получив вторую желтую карточку.
- Ответная игра пройдет в Краснодаре 17 марта.
Источник: «Чемпионат»