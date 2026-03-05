Гневное заявление «Краснодара» о травле со стороны блогеров ЦСКА

«Краснодар» заявил, что блогеры пытаются увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения болельщиков ЦСКА в матче FONBET Кубка России.
Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.
«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!
Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.
Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый приeм, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба! Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.
Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й и Матеус Алвес на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Мозес Давид Кобнан на 22-й.
- Главным судьей матча был Алексей Сухой.
- Ответная игра пройдет в Краснодаре 17 марта.