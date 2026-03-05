Введите ваш ник на сайте
Гневное заявление «Краснодара» о травле со стороны блогеров ЦСКА

5 марта, 13:07
14

«Краснодар» заявил, что блогеры пытаются увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения болельщиков ЦСКА в матче FONBET Кубка России.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!

Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый приeм, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба! Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.

Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».

Источник: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
Desma
1772706936
"Мы же защищаем себя сами." Именно так и было после матча Краснодар - Зенит, когда на Озон-арене со всех трибун чего только не кричалось в адрес легионеров Зенита.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772706996
РФСПРФ ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Император 1
1772707312
Вас симулянтов, костоломов и нытиков вся страна ненавидит
Ответить
Цугундeр
1772709226
)) Не, ну а как вы хотели..?) За вас "ишо вчера" болела "фсястрана" и иже с нею те же лошади.) Лишь бы не Зенит, лишь бы не Зенит..) Тарахтели ,как заведённые...) Всё, фаворит сменился. Москва ставит на другого кентавра. И это ещё обиженное вами Динамо только разглаживает пролежни, да розовое "облако в штанах" соображает куда бежать во втором тайме .. )
Ответить
biber.ru
1772710124
Обделались краснодырские и теперь выкручиваются, всё больше утопая в дерьме.
Ответить
шахта Заполярная
1772710878
Все, пошло овно по трубам
Ответить
Боцман59rus
1772711323
_ всемилюбимый барыга Галицкий не научил своих " воспитанников" проигрывать и держать удар? ЦСКА с победой, слишком много стало Краснодара вне футбола, хороший щелчок по носу поможет приземлиться
Ответить
saf05
1772714317
Больше не хочу видеть Плаксадар чемпионом, вообще в чемпионате.
Ответить
Чилим.
1772715624
Понаползли квакуны. У других соломинку в глазу увидят и вселенский вой поднимут. А у себя бревна в упор не замечают
Ответить
Cleaner
1772724867
Коровы, проиграли, чего теперь после драки кулаками махать? На поле проиграли ВО ВСЕМ, так чего теперь крайних в поражении искать? Кто вам мешал во время игры себя показывать?..(((
Ответить
