Гневное заявление «Краснодара» о травле со стороны блогеров ЦСКА

«Краснодар» заявил, что блогеры пытаются увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения болельщиков ЦСКА в матче FONBET Кубка России.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!

Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый приeм, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба! Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.

Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».