Эмоциональная речь Челестини в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выступил перед командой после выигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Ребята, вы меня осчастливили! Когда я вижу, что моя команда так играет, я счастлив. Надо было больше голов забить, но это футбол.

Когда вы так играете, когда всю свою энергию отдаете на поле, вы просто неудержимы. Вы должны осознавать, что если вы так играете, с таким желанием, с такими амбициями, никто нас не остановит.

Мы неудержимы. Это надо постоянно, каждые три дня повторять, воспроизводить. Это самое сложное. И полуфинал Кубка с «Краснодаром», эти 22 тысячи человек, немного упрощают нам задачу.

Но я бы сказал: 8 матчей, мы должны решить. С таким духом, с таким качеством – а это качество у нас есть. Это ежедневная работа – каждый день, все вместе, командная работа: «В воскресенье матч, три очка. В воскресенье надо их задавить, затоптать, мы не дадим им ускользнуть от нас».

Потому что, если я кайфую за полем, я знаю, что вы еще больше кайфуете на поле. Об этом речь. Поэтому поздравляю всех с победой, особенно за эту отдачу, за то, как вы играли.

Мне еще важен дух. Поэтому поздравляю. Сейчас – хорошее восстановление. Через три дня у нас следующий матч», – сказал Челестини.