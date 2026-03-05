Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Эмоциональная речь Челестини в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»

Эмоциональная речь Челестини в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»

5 марта, 01:34
2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выступил перед командой после выигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Ребята, вы меня осчастливили! Когда я вижу, что моя команда так играет, я счастлив. Надо было больше голов забить, но это футбол.

Когда вы так играете, когда всю свою энергию отдаете на поле, вы просто неудержимы. Вы должны осознавать, что если вы так играете, с таким желанием, с такими амбициями, никто нас не остановит.

Мы неудержимы. Это надо постоянно, каждые три дня повторять, воспроизводить. Это самое сложное. И полуфинал Кубка с «Краснодаром», эти 22 тысячи человек, немного упрощают нам задачу.

Но я бы сказал: 8 матчей, мы должны решить. С таким духом, с таким качеством – а это качество у нас есть. Это ежедневная работа – каждый день, все вместе, командная работа: «В воскресенье матч, три очка. В воскресенье надо их задавить, затоптать, мы не дадим им ускользнуть от нас».

Потому что, если я кайфую за полем, я знаю, что вы еще больше кайфуете на поле. Об этом речь. Поэтому поздравляю всех с победой, особенно за эту отдачу, за то, как вы играли.

Мне еще важен дух. Поэтому поздравляю. Сейчас – хорошее восстановление. Через три дня у нас следующий матч», – сказал Челестини.

Еще по теме:
Бубнов – тренеру ЦСКА Челестини: «Чего ты ерунду-то лепишь?!» 5
Челестини объяснил, почему Мойзес был капитаном вместо Облякова в игре с «Краснодаром» 1
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1772687766
С победой! Заслуженно
Ответить
АЛЕКС 58
1772705745
Всегда бы так играть,с таким настроем!
Ответить
