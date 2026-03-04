Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги выигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

– Мне понравилось отношение футболистов, они играли с огромными амбициями. Они дали качество.

Даже незабитый пенальти, ошибка, которая привела к пропущенному голу… Команда всe равно не переставала верить.

Мы создали столько моментов, что заслужили победить. У нас было десять чистейших моментов для взятия ворот.

– Как объясняете такое количество карточек в матче с «Краснодаром»?

– Мы очень уважаем «Краснодар», это большая команда. А «Краснодар» уважает ЦСКА. Они всегда приезжают провести большой, хороший матч. И доставляют нам много проблем. Когда сходятся две такие команды, то происходят такие моменты.

– Как оцените первый и второй таймы? В первом не все получалось. Вам вся игра понравилась?

– Вообще не согласен. Мы плохо начали год. В первом тайме я видел только одну команду на поле. Было 6–7 моментов, гол нам забили из аута.

Во втором тайме все было то же самое. Просто в первом мы не забили, а во втором забили. Но качество я такое же видел. «Краснодар» вообще не создал ни одного момента. Наша команда провела великолепный матч.