ЦСКА в домашнем матче обыграл «Краснодар» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, итоговый счет 3:1.

Гости вышли вперед на 22-й минуте после быстрой атаки, которую точным ударом с линии штрафной завершил Мозес Давид Кобнан.

Во втором тайме армейцы дожали соперника: сначала Кирилл Глебов сравнял счет, убежав один на один после разрезающего паса Лусиано Гонду.

На 68-й минуте Круговой замкнул передачу Матвея Кисляка.

На 90+3-й минуте ЦСКА забил третий мяч. Кисляк подал угловой с левого фланга на ближнюю штангу, где Матеус Алвес в прыжке головой едва коснулся мяча, переправив его под перекладину ворот «Краснодара».

