Семак прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал Пути регионов Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Зенит» выиграл 1:0 благодаря голу Александра Соболева на 79-й минуте.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- В полуфинале Пути регионов зенитовцы сыграют с «Ростовом» или «Динамо Мх».
– Непростая получилась игра, правда?
– Невозможно было ожидать простого матча, играя в Калининграде. И домашняя игра в чемпионате, и выездная в Кубке – сложные.
– Верилось, что в основное время всe удастся решить?
– Ну конечно! А зачем играть в футбол, если не веришь в результат? Игра ничейная, любая ошибка могла привезти к забитому мячу или наоборот. В моменте с голом хорошо разыграли и забили.
Источник: «Матч ТВ»