Семак прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал Пути регионов Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит» выиграл 1:0 благодаря голу Александра Соболева на 79-й минуте.

В полуфинале Пути регионов зенитовцы сыграют с «Ростовом» или «Динамо Мх».

– Непростая получилась игра, правда?

– Невозможно было ожидать простого матча, играя в Калининграде. И домашняя игра в чемпионате, и выездная в Кубке – сложные.

– Верилось, что в основное время всe удастся решить?

– Ну конечно! А зачем играть в футбол, если не веришь в результат? Игра ничейная, любая ошибка могла привезти к забитому мячу или наоборот. В моменте с голом хорошо разыграли и забили.