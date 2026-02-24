Введите ваш ник на сайте
Матч Кубка России перенесли в Химки

Сегодня, 14:04
2

Игра 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» – «Локомотив» перенесена в Химки из-за плохого состояния газона на стадионе в Туле.

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас ПФК «Арсенал» делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе.

Отметим, что выбор стадиона обусловлен наличием на стадионе «Арена-Химки» искусственного газона, на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях.

ПФК «Арсенал» подготовит для болельщиков бесплатные трансферы в Химки 🔥», – говорится в сообщении тульского клуба.

  • Матч на «Арене Химки» состоится 5 марта и начнется в 18:30 мск.
  • Первый домашний матч в Первой лиге в этом году у туляков запланирован на 9 марта с ульяновской «Волгой».

Еще по теме:
Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом» 1
Клуб Первой лиги отреагировал на возможный перенос игры Кубка России с командой РПЛ в Химки
Источник: телеграм-канал ПФК «Арсенал» Тула
Россия. Кубок Арсенал Локомотив
